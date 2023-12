Na het prolongeren van zijn wereldtitel en negentien GP-zeges kan Max Verstappen even genieten van een korte, maar welverdiende vakantie. Een tochtje op de lange latten is contractueel echter taboe voor de drievoudig wereldkampioen van Red Bull Racing, zo vertelt hij in een groot interview met FORMULE 1 Magazine. “Ik ga bewust met risico’s om”, aldus Verstappen.

In Het Jaar van Max, de extra dikke special van FORMULE 1 Magazine die nu in de winkel ligt, kijkt Max Verstappen uitgebreid terug op het afgelopen jaar en vertelt hij onder andere ook over de risico’s buiten de paddock, die hij zoveel mogelijk probeert te vermijden.

Lees hieronder alvast een korte passage uit het grote interview met Max Verstappen.

Het seizoen zit er nu op. De hoogste tijd voor vakantie dus. Ga je weleens op wintersport of ben je heel bewust met de risico’s bezig? Iedereen kent het verhaal van Michael Schumacher.

“Ja, dramatisch natuurlijk en triest. Maar aan de andere kant kun je ook uitglijden in de douche en je nek breken. Overal zit een risico aan. Maar om je vraag te beantwoorden, ik heb al vijf jaar niet meer geskied vanwege het risico om iets te breken of te verdraaien met alle gevolgen van dien. En natuurlijk ook in de wetenschap dat er nog jaren aankomen waarin ik een grote kans heb om opnieuw kampioen te worden en races te winnen. Als je daaraan denkt, neem je automatisch wel wat minder risico’s.”

Voetballers hebben het vaak in hun contract staan dat ze niet mogen skiën…

“Ik ook. Geen gevaarlijke sporten.”

‘Met wielrennen altijd een helm op’

Met je vader mee in een rally-auto, is dat ook een gevaarlijke sport?

“Haha, zeg jij het maar. Fietsen is ook gevaarlijk. Als ik ga wielrennen, zet ik in ieder geval altijd een helm op. Maar rallyrijden, met 180 kilometer per uur tussen de bomen door, dat zie ik mezelf niet doen. Maar op een afgelegen plek misschien weer wel. Ik ga bewust met risico’s om.”

