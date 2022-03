De werkzaamheden op en rondom het Belgische circuit Spa-Francorchamps zijn nog altijd in volle gang. Met name rondom Eau Rouge wordt er hard gewerkt aan het bouwen van een nieuwe, permanente tribune én wordt de beroemde bocht opnieuw geasfalteerd.

Er is deze winter hard gewerkt op Spa-Francorchamps om ervoor te zorgen dat de 24 uursrace van de motoren weer kon terugkeren naar het bekende circuit in de Ardennen. Om de benodigde FIM C-licentie te verkrijgen moest het circuit op meerdere plekken flink aangepakt worden. Zo zijn in meerdere bochten, waaronder La Source en Pouhon, grindbakken aangelegd om de veiligheid te verbeteren en is op sommige plekken de uitloopstrook verbreed.

De werkzaamheden richten zich nu vooral op de beroemde bocht Eau Rouge. Daar krijgt de nieuwe, permanente tribune, die plaats moet bieden aan 4.600 fans, steeds meer vorm, maar het circuit zelf wordt daar ook aangepakt. De uitloopstrook is daar al verbreed, maar nu is er ook opnieuw geasfalteerd. De nieuwe asfaltlaag loopt van Eau Rouge tot en met de Raidillon, waar de afgelopen jaren veel ernstige ongelukken zijn geweest. In 2019 overleed Formule 2-coureur Anthoine Hubert nog bij een zware crash.

De werkzaamheden op Spa-Francorchamps zitten nu in de afrondende fase en het vernieuwde circuit zal op tijd gereed zijn voor de Belgische Grand Prix, die dit jaar op 28 augustus plaatsvindt.

