De werkzaamheden op het Belgische Circuit de Spa-Francorchamps gaan onverminderd door. Waar de afgelopen weken al in La Source, Bruxelles en Eau Rouge is gewerkt aan het aanleggen van grindbakken is er nu ook een aangelegd in Pouhon.

Spa-Francorchamps wilde graag weer de 24 uursrace voor de motoren naar het circuit halen, maar daarvoor waren wel aanpassingen vereist om de benodigde FIM C-licentie te verkrijgen. Dat houdt in dat er meer uitloopstroken moeten komen, evenals meer grindbakken. Naast het circuit zelf wordt er ook hard gewerkt aan de verouderde infrastructuur.

In de bekende bocht Pouhon, de dubbele linker, is de grote geasfalteerde uitloopstrook nu ingeruild voor een grote grindbak. Er ligt nog een klein stuk asfalt naast de baan zodat coureurs een fout nog kunnen herstellen, maar een fout wordt nu een stuk sneller afgestraft middels een bezoekje aan het grind.

Sinds de vorige update van het circuit is er ook gewerkt bij Eau Rouge en Raidillon. Bovenop de Raidillon wordt de grindbak aan de rechterzijde van de baan vergroot. Aan de linkerzijde zal er juist meer ruimte komen voor een geasfalteerde uitloopstrook. In Eau Rouge zullen de vangrails verplaatst worden zodat de uitloopstrook nog wat groter wordt. Bovendien is het geraamte van de nieuwe, permanente tribune bij deze bochten zichtbaar. Deze tribune moet plaats bieden aan 4600 fans en zal ook enkele VIP-boxen kennen.

Bovendien is Les Combes onder handen genomen. Daar is de uitloopstrook vergroot en ook daar zullen de vangrails verplaatst worden en het asfalt vervangen worden door grind. Ten slotte zijn er werkzaamheden geweest bij de Busstop, waar ook een deel van de geasfalteerde uitloopstrook is ingeruild voor een grindbak.