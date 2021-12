Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt op sommige plekken hard gewerkt aan aanpassingen. In meerdere bochten is de geasfalteerde uitloopstrook aangepast en zullen er meer grindbakken aangelegd worden.

Spa-Francorchamps wilde graag weer de 24 uursrace voor de motoren naar het circuit halen, maar daarvoor waren wel aanpassingen vereist om de benodigde FIM C-licentie te verkrijgen. Dat houdt in dat er meer uitloopstroken moeten komen, evenals meer grindbakken. Naast het circuit zelf wordt er ook hard gewerkt aan de verouderde infrastructuur.

In bocht 1, La Source, wordt de uitloopstrook vergroot. Voor de Formule 1 was een geasfalteerde uitloopstrook voldoende, maar voor de komst van de motorenrace zal er ook een grindbak geplaatst worden. Bovendien is de oude 24 uurstribune volledig gesloopt en komt er een gloednieuwe tribune te staan tussen La Source en Eau Rouge.

La Source. Foto: Spa-Francorchamps

Ook in bocht 8, beter bekend als Bruxelles, wordt de uitloopstrook wat gewijzigd. Een deel dat geasfalteerd was zal nu ook veranderen in een grindbak.

Bruxelles. Foto: Spa-Francorchamps

Ten slotte zijn ze nu ook bezig met een van de bekendste bochten van het circuit in de Ardennen: Blanchimont (bocht 16-17). In bocht 16 wordt de geasfalteerde uitloopstrook tot een grindbak omgetoverd terwijl in bocht 17 de uitloopstrook vergroot wordt.

Blanchimont. Foto: Spa-Francorchamps

Op 15 november is begonnen aan de grote werkzaamheden. Het circuit van Spa-Francorchamps zal op nog meer plekke aangepast worden. Zo moeten er nog grindbakken komen bij Raidillon, Les Combes en Stavelot.

Foto: Spa-Francorchamps

Foto: Spa-Francorchamps

Foto: Spa-Francorchamps

Foto: Spa-Francorchamps

Foto: Spa-Francorchamps

