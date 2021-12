Formule 1-fans die in Spa dit jaar drie rondjes achter de safety car kregen voorgeschoteld als race, worden door de organisatie gecompenseerd met een lot voor een ticketloterij en een gratis abonnement op F1 TV. Zij zullen dus niet gecompenseerd worden voor de aanschaf van het toegangskaartje. Dat meldt Racefans.net.

De Grand Prix van België werd het gehele weekend geteisterd door regenbuien. Op zaterdag zorgde dat nog voor een spectaculaire kwalificatie met Max Verstappen en George Russell op de eerste rij, op zondag was de regen het Circuit Spa Francorchamps te machtig.

Motorsport Images

Na meerdere momenten van uitstel werden er uiteindelijk drie rondjes afgelegd achter de safety car, het reglementaire minimum. De top 10 kreeg de helft van de punten toegewezen, de F1 vrijwaarde zich daarmee van ieder recht op compensatie van de promotor.

Spa Grand Prix heeft de 70.000 kaarthouders vandaag aangeschreven met een aanbod: zij zullen in een loterij volgend jaar meedingen naar één van de 170 kaartjes voor het GP-weekend van 2022. Daarnaast zullen ze een F1 TV-abonnement cadeau krijgen en zullen ze ook toegang krijgen tot een exclusief evenement op de donderdag voorafgaand. Over de invulling van dat laatste is verder nog niets gecommuniceerd.

