FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer dus van een – in negatieve zin – historische Grand Prix van België, waar de race geen race was en de fans teleurgesteld en doorweekt Spa-Francorchamps verlieten. Hoewel er maar drie ronden achter de safetycar gereden werden, was er nog genoeg om over te schrijven.

The Sun

“Deze race zette de sport op veel verschillende manieren voor schut, met name voor de nieuwe fans die ze hopen te bereiken”, zo windt de journalist van het Britse The Sun er geen doekjes om. “Voor de gewone man zijn dit de beste coureurs ter wereld, zij zouden om moeten kunnen gaan met de lastige omstandigheden, zoals het slechte zicht. De verplichte drie ronden om het hokje aan te vinken waarmee deze als een officiële race kan worden geclassificeerd, laten een bittere smaak achter.”

Met name de fans werden de dupe van de gang van zaken, en volgens The Sun was de podiumceremonie na de race, die geen race was, alleen maar een belediging. “De doorweekte fans moesten nog eens twintig minuten wachten voordat ze uit hun lijden verlost werden en de race officieel beëindigd werd door Masi. Terwijl zij sjokten naar hun modderige kampeerplaats en de doorweekte tenten, beledigde Masi ze nog meer door te besluiten om de podiumceremonie door te laten gaan. Maar er was niets om te vieren, aangezien deze farce heeft aangetoond dat dit verraderlijk oude circuit onder deze omstandigheden te gevaarlijk is om op te racen.”

“Ja, autosport is gevaarlijk en het grootste deel van de coureurs krijgt een flinke som geld. Maar er staat geen prijs op veiligheid, dus je kan stoppen met de praatjes over de mannen tegen de jongens in de regen. Wat aangestipt moet worden is de veiligheid van Spa, al staan er enkele verbeteringen op het programma in de winter.”

Bild

“Er zijn wat chaotische races geweest tijdens de Belgische Grand Prix, maar DAT overtreft alles…”, zo beginnen ze bij het Duitse Bild aan hun verslag van de opmerkelijke race, die ze zelf ook amper kunnen bevatten. “Wat! Een! Chaos! De Belgische Grand Prix is ​​wellicht de gekste Formule 1-race aller tijden.” Na een lange tijd wachten volgde het nieuws dat de race niet meer hervat zou worden na de drie ronden achter de safetycar. “De vraag van Red Bull wordt duidelijk beantwoord: er is zelfs een prijsuitreiking. Wat een chaotische race…”, kijken ze bij Bild dus terug op deze race. Maar onze oosterburen kijken ook alvast vooruit naar de volgende race, Zandvoort. “Hopelijk hebben we dan weer een goede, en méér dan alleen twee races achter de safetycar!”

Marca

Bij het Spaanse Marca snapten ze ook wel dat de omstandigheden gevaarlijk waren, maar het deed ze wel denken aan de tijden dat de Formule 1-coureurs hoe dan ook de regen trotseerden. “Het is waar dat de omstandigheden ontmoedigend waren en dat de veiligheid van de coureurs tegenwoordig het enige is dat telt bij de start van een Formule 1-race. De Belgische Grand Prix heeft geënsceneerd wat de moderne F1 vertegenwoordigt, op een circuit waar niet meer water lag dan in Barcelona in 1996, toen Schumacher zijn eerste race met Ferrari won en slechts zes auto’s finishten, of in Estoril 1985, toen Ayrton Senna de wereld versteld deed staan met zijn eerste overwinning aan boord van een Lotus, toen er 10 cm water op het asfalt stond.”

L’Équipe

“Het verhaal van een eindeloze Grand Prix van België”, koppen ze bij het Franse L’Équipe. “Aan het einde van een eindeloze regendag hield de Formule 1 zichzelf voor de gek door Verstappen de overwinning en Russell een eerste podium te geven, zonder dat er ook maar één meter geracet was”, oordeelt de Franse sportkrant, die het ook vooral met de duizenden doorweekte fans te doen heeft. “Geld heeft zijn redenen die de sport niet kent. We kunnen het niet weten. Dat zouden we vooral niet moeten weten. De 75.000 toeschouwers, doorweekt tot op het bot gedurende deze droevige dag, moesten helaas de droefheid van deze stelregel ontdekken. Tot 19:00 uur hoopten ze op actie die nooit kwam, hoewel op maandagochtend deze Belgische Grand Prix, die niet had mogen plaatsvinden, een winnaar aanwees en de fans een zielig podium bezorgde die onder de zondvloed van iets anders zullen hebben gedroomd dan deze parodie op een race.”

La Gazzetta dello Sport

“De farce van Spa: zo werd de Formule 1 vernederd”, luidt de kop van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “Je zou kunnen besluiten om niet mee te doen onder de extreme omstandigheden, het zou een logischere beslissing zijn geweest om de coureurs te beschermen. In plaats daarvan maakt deze keuze iedereen ongelukkig, van degenen die deelnemen aan het wereldkampioenschap tot aan de fans. De Formule 1 vernederde de Formule 1.” De Italianen gaan zelfs een stapje verder dan dat. Ze noemen het besluit om de race na drie ronden achter de safetycar af te blazen en halve punten uit de delen “de vernedering van een sport die al meer dan zeventig jaar de moed om te durven verheerlijkt, zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het oogpunt van de rijvaardigheid.” Ook zij begrijpen niet dat er überhaupt een ‘race’ kwam. “Waarom zou je er niet gewoon voor kiezen om de race te annuleren? Zou het de eerste keer zijn geweest dat een groot sportevenement zich moest overgeven aan het weer? Nee, en niemand zou hebben geschreeuwd om het schandaal.”

