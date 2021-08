Hij zou onverwacht vandaag een cruciale rol gaan spelen in de Belgische Grand Prix: wedstrijdleider Michael Masi. Hij zegt dat de wedstrijdleiding er alles aan heeft gedaan om vandaag een volwaardige race van start te laten gaan op het kletsnatte Spa-Francorchamps, maar: “Het weer was ons vandaag de baas.”

Spa-Francorchamps werd geteisterd door de regen en zou roet in het eten gooien van de Formule 1-race. De start werd uitgesteld en na een onderbreking van ruim drie uur werden dan toch weer wat ronden gereden. Het bleven er echter slechts drie achter de safetycar, waarna de wedstrijdleiding de race opnieuw onderbrak en niet meer zou hervatten. Wedstrijdleider Michael Masi legt de bizarre toestanden van de kortste Formule 1-race ooit uit.

“Het is een lange dag geweest”, zegt Masi tegen Sky Sports. “We hebben vandaag het slechtst mogelijke weer gezien. De omstandigheden waren het hele weekend niet zo geweldig, maar er waren wat momenten dat er actie kon plaatsvinden op de baan. Vandaag was het weer ons gewoon de baas.”

Het besluit om de race na drie uur uitstel alsnog achter de safetycar van start te laten gaan, bracht menig fan langs de baan hoop dat er een echte race zou komen. Ze kwamen echter bedrogen uit toen de race na de benodigde twee rondes, om een officieel resultaat vast te kunnen stellen, weer onderbroken en niet meer hervat werd. “Het was om te zien hoe de omstandigheden waren”, legt Masi uit. “We stonden de hele tijd in contact met onze officiële weerserviceprovider en er leek op dat moment een gaatje te zijn. We zijn verplicht om iedereen tien minuten van tevoren in te lichten, dus we probeerden dat gaatje te vinden. Een aantal teams bevestigde dat zij ook een gaatje zagen en we probeerden die dus te vinden. Maar toen was het weer ons opnieuw de baas”, stelt de Australiër vast.

Tijdens de lange onderbreking kwam op sociale media de suggestie voorbij om de race naar maandag uit te stellen. Masi legt echter uit dat dat niet mogelijk zou zijn geweest. “Er is geen enkele mogelijkheid om de race naar morgen uit te stellen. Vanuit het perspectief van de FIA en de Formule 1 staat veiligheid voorop, voor de coureurs, teams en toeschouwers. We hebben alle mogelijkheden binnen de reglementen aangegrepen om ons de beste kans te geven om een race te voltooien. Helaas konden we in dit geval niet de hele afstand afleggen die we konden afleggen”, aldus Masi, die benadrukt dat ze dus echt bezig waren om de korte periode zonder regen te pakken voor een race.

“Het zou echt een boekwerk zijn, van de organisatie tot iedereen die hier aanwezig is”, geeft Masi de moeilijkheden aan die komen kijken bij het uitstellen van zo’n race naar een andere dag. “Er is geen kans om het uit te stellen naar de volgende dag.” Ook naar een ander weekend uitstellen zou volgens Masi geen optie zijn geweest. “Ik weet niet of dat logistiek gezien mogelijk zou zijn.”