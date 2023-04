Tijdens deze korte break in het Formule 1-seizoen hebben we een mooie special voor je! Michael Bleekemolen vertelt honderduit over zijn debuut in de koningsklasse met prachtige verhalen uit vervlogen tijden. Ook bespreken we uitgebreid de aanloop naar dit moment en hebben we het over zijn (nog steeds!) actieve racecarrière. Verder schuiven dit keer hoofredacteur André Venema en verslaggever Mike Mulder aan tafel.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."