Haas F1-teambaas Günther Steiner baalt ervan dat zijn team puntloos Miami verliet. Het leek er nog goed uit te zien met een mogelijke top tien voor Mick Schumacher en Kevin Magnussen, maar dat veranderde allemaal in de slotfase: “We kunnen niemand anders de schuld geven dan onszelf.”

“We stonden er slecht voor op zaterdag”, blikt Steiner terug op het raceweekend in Miami. Haas begon sterk aan het seizoen maar in de kwalificatie was Mick Schumacher met de vijftiende tijd de best geklasseerde coureur van het team. In de race maakten Schumacher en Kevin Magnussen wel een opmars, maar Schumacher crashte in de slotfase met mentor Sebastian Vettel en Magnussen kwam in de laatste ronde de pits in en viel uit.

“We herpakten ons, positioneerden ons goed en met tien ronden te gaan ging het allemaal door het putje”, verzucht Steiner. “Wie zou er na zo’n weekend niet teleurgesteld zijn? We kunnen niemand anders de schuld geven dan onszelf.”

Lees ook: Schumacher baalt van crash met mentor Vettel: ‘Ben er helemaal kapot van’

“We lagen op koers om punten te pakken, het was zelfs mogelijk om met beide auto’s in de punten te eindigen”, vervolgt Steiner. “Maar we verloren het allemaal bij de herstart. Het is zeer teleurstellend, zeker omdat iedereen zich zo goed herpakt had. Toen maakten we een paar foutjes en eindigden we met niets. Nou ja, met niets… we hebben een paar kapotte onderdelen”, aldus de Haas-teambaas.

Magnussen omschreef de race in Miami als de ‘zwaarste race die ik ooit heb gereden’. “Het was ongelofelijk heet. Ik moest die eerste stint voltooien met wat schade aan de voorvleugel, maar zelfs met die schade konden we vechten voor de tiende plek. We liepen in op Alonso en hij had een tijdstraf, maar het is wat het is. We hebben alles geprobeerd en kregen er geen punten voor, op naar de volgende race”, aldus de Deen.