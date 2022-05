Haas-teambaas Günther Steiner voelt zich geen ster ondanks de hoeveelheid schermtijd hij krijgt in de Netflix-serie Drive to Survive. Hij heeft de serie niet gekeken en wil dat ook niet omdat hij zichzelf dan zou willen veranderen: “Dan kan ik me niet meer op mijn werk focussen.”

Steiner groeide uit tot een cultheld dankzij Drive to Survive. Mede dankzij zijn ongefilterde uitspraken en opvallende momenten met zijn coureurs, waaronder Kevin Magnussen die de deur van de motorhome dichtsmeet, in de serie werd hij bij het grote publiek geliefd.

Of Steiner zich een ster voelt dankzij de Netflix-serie? “Nee”, antwoordt hij in gesprek met Crash.net. “Dat voel ik oprecht niet. Ik heb de show niet eens gezien, geen enkele aflevering.” Toch heeft hij indirect wel het succes van die serie gemerkt. “Mensen zien je en herkennen je. Ze komen om met je te praten en willen selfies, ze herkennen me maar ik voel me geen ster. Dat was niet mijn carrièreplan.”

Hoewel hij Drive to Survive niet zelf heeft gezien, heeft hij wel via via wat doorgekregen van de serie. “Mensen vertellen me wat erin voorkomt en dat kan ik me dan herinneren omdat ik erbij was toen ze filmden. Ik weet dus ongeveer wat erin voorkomt, maar ik weet niet hoe ze het allemaal monteren.”

“Waarom ik het dan niet heb gekeken? Ik wil niet veranderen. Ik luister ook niet naar mezelf bij radio-interviews omdat ik daar gewoon niet van geniet. Het is niet dat ik er bang voor ben, ik geniet er gewoon niet van.”

Bovendien zou het zelfs nadelig zijn als hij de serie wel zou kijken, stelt Steiner. “Als ik Drive to Survive zou kijken, dan zou ik proberen om anders en beter te doen, wat in dat geval dan ook beter is. Maar dan ben ik mezelf niet meer. Dan moet ik daar moeite voor doen en kan ik me niet focussen op mijn werk. Ik run een Formule 1-team, ik ben geen acteur. Mensen zeggen wel dat ik een goede acteur ben, maar ik ben geen goede acteur, ik doe gewoon mijn werk. Dat is het verschil. Ik zeg altijd dat ik te lelijk ben om een acteur te zijn”, aldus de Haas-teambaas.