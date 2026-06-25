Voormalig teambaas Günther Steiner denkt niet dat Toto Wolff zal twijfelen om team orders uit te delen, zodra Lewis Hamilton en Ferrari serieuze titelkandidaten worden. Volgens de Italiaan is een volgende wereldtitel voor Mercedes het enige wat voor de teambaas belangrijk is. Steiner durft daarom ook wel te gokken wie van de twee coureurs, Andrea Kimi Antonelli of George Russell, dan de voorkeur krijgt: “Kimi heeft vijf races gewonnen; George één. Dat zegt genoeg”.

Lewis Hamilton maakte met zijn eerste zege voor Ferrari in Barcelona een einde aan de reeks van overwinningen voor Mercedes dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen is inmiddels ook al aan George Russell voorbij in het coureurskampioenschap. Mocht de voormalig Mercedes-coureur een serieuze dreiging gaan vormen voor de titelambities van zijn voormalig werkgever, dan verwacht oud-teambaas Günther Steiner dat Toto Wolff zeker met team orders komt.

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“Kimi heeft vijf races gewonnen; George één. Dat zegt genoeg,” weet Steiner wel wie van de twee Mercedes-coureurs dan de voorkeur krijgt. Hij vertelt zijn analyse van de huidige stand van zaken bij de Zilverpijlen in de Red Flags-podcast. “Daarom denk ik dat Kimi nog steeds, zoals je dat noemt, aan het roer zit. Maar ik denk dat Mercedes hen vrij laat racen als de prestatie van Ferrari in Barcelona eenmalig was. Mochten de prestaties van Ferrari aanhouden, dan zal Toto ingrijpen en teamorders te geven.”

‘Toto wil winnen’

Volgens de oud-teambaas van Haas heeft Wolff ook een goede reden om eventuele team orders uit te vaardigen. “Toto wil winnen; ik bedoel, hij heeft al een tijdje niet gewonnen en hij is er klaar voor om weer een kampioenschap te winnen”, denkt Steiner. “Voor Toto betekent winnen dat Mercedes wint, oftewel dat Toto wint. Wie van de coureurs er dan voor hem wint? Ik denk niet dat het hem echt iets uitmaakt.”

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