FORMULE 1 Magazine en formule1.nl organiseren samen met de FIA een bijzondere fotowedstrijd: een eerbetoon aan onze huisfotograaf Peter van Egmond, die begin 2025 overleed. De competitie viert het werk van alle F1-fotografen die week na week de sensatie van de koningsklasse vastleggen.

English version here!

Professionele F1-fotografen van over de hele wereld hebben hun beste werk ingestuurd. Een internationale vakjury onder leiding van Joe Saward heeft daaruit een top-10 geselecteerd. Nu is het aan jou: welke foto toont volgens jou het beste de actie, snelheid, emotie of schoonheid van de Formule 1 in 2025?

De winnaar van de publieksprijs ontvangt een waardecheque van €2500. En ook jij maakt kans op een mooie prijs door mee te stemmen: de professionele Nikon Z50II-camera ter waarde van €1419!

Bekijk hieronder de genomineerde foto’s en breng jouw stem uit!

Let op: accepteer de cookies van deze website om het stemformulier te zien.