FORMULE 1 Magazine en de daaraan gelieerde website formule1.nl lanceren in samenwerking met de internationale autosportfederatie (FIA) een competitie voor alle F1-fotografen: Peter’s F1 Racing Photo Contest. Het is een eerbetoon aan onze huisfotograaf Peter van Egmond, die begin januari overleed.

Het idee voor de (internationale) fotowedstrijd waaraan alle geaccrediteerde FIA-fotografen (permanent en race-by-race) kunnen deelnemen, ontstond kort geleden. Met behulp van oud-F1-journalist Gerard Den Elt (nu secretaris van de Nederlandse Sport Pers), Van Egmonds vrouw Gea en Kees van de Grint (oud-bandeningenieur Bridgestone bij Ferrari en Michael Schumacher) kreeg het initiatief snel tractie. De FIA, GPTicket, cameranu en Nikon zegden financiële steun toe. Race Planet, het bedrijf van de racefamilie Bleekemolen, zei spontaan ja om gastheer te worden van de prijsuitreiking in januari.

De fotowedstrijd is niet alleen een eerbetoon aan Peter van Egmond, maar aan al zijn collega’s die elk jaar de actie, snelheid, schoonheid, vreugde en dramatiek in de Formule 1 vastleggen voor het grote publiek op alle nieuwsplatformen wereldwijd. Via Peter’s F1 Racing Photo Contest krijgt dit fotowerk de aandacht die het verdient. Er is een prijzenpot van ruim €7500 beschikbaar.

De winnaar wint een geldprijs van €2500, de nummer 2 eentje van €1250 en de nummer 3 van €750. Behalve de keuze van de professionele jury voor drie prijswinnaars stemt ook het grote publiek voor zijn favoriete F1-foto uit 2025. Dat kan vanaf half december via website formule1.nl. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een waardecheque van €2500. Onder de deelnemers aan de publieksstemming wordt eveneens een mooie prijs verloot.

De internationale vakjury staat onder voorzitterschap van de bekende Britse journalist Joe Saward. De meervoudig prijswinnende Britse en Nederlandse fotografen Steve Etherington, Steven Tee (lid FIA Media Advisory Committee), Andreas Terlaak en Klaas Jan van der Weij complementeren de keuzecommissie. De jury kiest uit de inzendingen een top-10 van foto’s die worden genomineerd voor de publieksprijs. Het grote publiek kiest via een stemplatform de favoriete foto van de fans.

“Het is goed dat we onze helden blijven eren en ook in herinnering houden”, stelt Kees van de Grint. “Peter was een vakman, geliefd bij zijn collega’s en in de paddock maar bovenal een goed mens. Deze fotowedstrijd is een passend eerbetoon aan hem, waarbij we de FIA hartelijk danken voor de geweldige steun.”

