De teambazen van de Formule 1-teams hebben in een verkiezing unaniem Max Verstoppen gekozen als de beste coureur van 2024. Het is meteen een primeur. Nog niet eerder in de geschiedenis van de verkiezing, zeven jaar geleden, was er volledige consensus over wie de beste rijder was.

Voor viervoudig wereldkampioen Verstappen is het inmiddels de vierde keer dat deze eer hem ten beurt valt. De jaarlijkse verkiezing werkt middels het puntensysteem van de Formule 1. Verstappen stond bij alle tien de teambazen op één en eindigde zo met 250 punten bovenaan. Lando Norris en Charles Leclerc eindigden als tweede en derde.

De volledige uitslag is als volgt:

Max Verstappen – 250 Lando Norris – 178 Charles Leclerc – 121 Oscar Piastri – 113 Carlos Sainz – 110 George Russell – 86 Lewis Hamilton – 54 Nico Hülkenberg – 39 Fernando Alonso – 27 Pierre Gasly – 21