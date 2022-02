De Formule 1-teams zullen bij de shakedown in Barcelona een halve dag de nieuwe 18-inch regenbanden van Pirelli testen.

De shakedown in Barcelona, in principe gewoon testdagen zoals we die kennen, is een belangrijk moment voor de Formule 1-teams. Zij kunnen nu zoveel mogelijk ronden rijden om data te vergaren voor het nieuwe seizoen. Zo kunnen ze controleren of alles wel naar behoren werkt of dat zij al voor de eerste race, in Bahrein, een update nodig hebben.

Die shakedown biedt de teams ook de kans om bekend te raken met de nieuwe Pirelli-banden. Deze zijn van 13-inch naar 18-inch gegaan en dat zorgt voor de nodige veranderingen. Zo klaagde Sebastian Vettel vorig jaar al dat het zicht een stuk minder is, maar biedt het wel voordelen in de snellere bochten omdat de coureurs langer kunnen pushen.

Voor de shakedown in Barcelona heeft Pirelli ook een halve dag ingepland voor het testen van de regenbanden. Deze zullen vrijdagmiddag getest worden, tenzij het al heeft geregend in Barcelona en de teams de regenbanden op die manier al getest hebben. De teams krijgen dan drie setjes van de intermediates en drie van de full-wets tot hun beschikking. Van de slicks krijgen zij uiteraard meer sets: elk team heeft er dertig tot zijn beschikking, met de keuze tussen alle compounds, van C1 (hardste band) tot C5 (zachtste band).