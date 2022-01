Bandenfabrikant Pirelli gaat er vanuit dat de nieuwe 18-inch 2022-banden de heren coureurs het inhalen makkelijker zullen maken. Tegelijkertijd rekent Pirelli op minder pitstops voor bandenwissels.

Volgens Pirelli’s motorsportbaas Mario Isola voldoet Pirelli daarmee aan de wensen van de Formule 1 en de coureurs. “De coureurs wilden banden die minder snel oververhit raken en slijten”, doelt hij in gesprek met SpeedWeek op hoe dit vaak een pijnpunt is bij het elkaar volgen en inhalen. “Dat doel hebben we bereikt met onze nieuwe banden”, stelt Isola.

Het bewijs hiervan was, zo zegt hij, al tijdens de bandentest in Abu Dhabi te zien. “Tijdens die test reden de coureurs ook in het verkeer, wat veel invloed heeft op de banden.” De 2022-Pirelli’s hielden zich daarbij goed, volgens Isola. Toch houdt de Italiaan nog een belangrijke slag om de arm, want in Abu Dhabi werd met aangepaste 2019-testauto’s gereden. “We moeten dus maar zien hoe het straks met de nieuwe 2022-auto’s loopt.”

Minder pitstops

De 2022-bolides zullen naar verwachting sowieso een stuk sneller zijn dan aanvankelijk gedacht. De nieuwe Pirelli-banden zijn daarbij niet alleen van 13- naar 18-inch gegroeid, maar volgens Isola ook een stuk duurzamer. Aangezien ze minder snel slijten, ‘rekenen we op minder pitstops’, vertelt Isola. Pirelli verklaarde eerder al dat de nieuwe PZero’s, zoals de banden heten, compleet nieuw zijn en bovendien een stuk relevanter voor straatauto’s.

Net als de afgelopen jaren bestaat de reeks slicks (profielloze banden) uit vijf verschillende compounds, waarvan er voor elk raceweekend drie geselecteerd worden. Net als de afgelopen twee seizoenen zal Pirelli voor elk weekend kiezen hoeveel bandensets van welk type de teams krijgen. Deze restrictie – de teams mochten dit eerst namelijk zelf kiezen – is ingevoerd vanwege de logistieke uitdagingen van de coronapandemie, maar is de Formule 1 goed bevallen.