Volgens Helmut Marko is een terugkeer van Alexander Albon naar Red Bull niet mogelijk. De Williams-coureur reed in 2019 en 2020 ook al voor het Oostenrijkse team als teamgenoot van Max Verstappen.

Albon maakte razendsnel promotie in de Formule 1, volgens sommigen zelfs te snel. De Britse Thai debuteerde in 2019 bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) om zijn sporen te verdienen in de Formule 1. Al na twaalf races werd hij echter doorgeschoven naar Red Bull als vervanger van de teleurstellende Pierre Gasly. Zijn eerste seizoen bij het team verliep lang niet slecht, met een gemiddelde positie van P5 en slechts één finish buiten de punten. Maar het jaar daarop ging het duidelijk minder. Dieptepunt kwam toen hij ingehaald werd door de AlphaTauri van Gasly en klaagde dat het juniorenteam het hem zo ontzettend moeilijk maakte.

Aan het einde van dat jaar werd Albon zonder pardon weggestuurd bij Red Bull en vervangen door Sergio Pérez. Na een jaar afwezigheid keerde Albon in 2022 weer terug, dit keer bij Williams. Sindsdien zet hij bijzonder sterke prestaties neer in de auto die als een van de slechtsten in het veld wordt gezien. Het roept de vraag op hoe lang hij nog bij een team als Williams wil blijven rijden.

Eén pad is echter afgesloten voor Albon. Een terugkeer naar Red Bull zit er niet in als het aan Helmut Marko ligt. “Hij heeft zijn kans gehad”, stelt Marko tegen Viaplay. “Hij is sinds die tijd aanzienlijk beter geworden, maar op het moment is er geen enkele coureur op hetzelfde niveau als Max. Als teamgenoot van Max heb je het ontzettend zwaar.” In dezelfde adem benadrukt Marko nogmaals dat het team gewoon nog van plan is om Sergio Pérez aan te houden voor 2024. “We hebben gewoon een contract met hem. We willen tweede in het kampioenschap worden. De enige druk daarvoor komt vanuit hemzelf.”