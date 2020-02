Testdag 5: Vettel productief, Ferrari geeft voor het eerst gas

De vijfde en voorlaatste testdag in Barcelona zit erop. Sebastian Vettel noteerde namens Ferrari in de ochtend de snelste tijd. Opvallend: het begin van de natte ochtendsessie werd gekenmerkt door slippertjes van onder meer Nicholas Latifi, Max Verstappen, Sebastian Vettel en Antonio Giovinazzi.

In de vroege ochtend wordt de sessie door een rode vlag opmerkelijk vaak stilgelegd. Een van de veroorzakers hiervan is Verstappen. Hij spint twee keer, waarbij zijn RB16 de laatste keer vast komt te zitten in het grind. Met een takelwagen wordt de bolide teruggebracht naar de pits. Uiteindelijk rijdt Verstappen 28 ronden, zijn snelste (1.17.738) is een seconde langzamer dan die van Vettel.

Ook de viervoudig wereldkampioen en Giovinazzi zorgen voor een noodzakelijke onderbreking van de test. De Duitser belandt in het grind, waardoor er veel stenen op de baan komen te liggen. Bij Giovinazzi zorgt een spin voor een beschadigde achtervleugel die hij onderweg naar de pitstraat gedeeltelijk verliest.

Verder kent ook Mercedes problemen tijdens de vijfde testdag. Wat bij Williams woensdag al gebeurde, gebeurt nu bij de zilverpijlen: een probleem met de motor. De W11 valt stil en Hamilton is meteen klaar voor de dag. Uiteindelijk rijdt Mercedes met Bottas (47) en Hamilton (14 ronden) 61 keer rond het circuit.

Wat nog niet eerder te zien was deze testdagen, is de snelheid van Ferrari. Vettel rijdt in de ochtendsessie een tijd van 1.16.841, waar niemand verder gedurende de dag nog aan kan tippen. Vettel zal ongetwijfeld met genoegen hebben teruggekeken op zijn laatste testdag voor de opening van het seizoen in Melbourne, over twee weken. De Duitser is met 145 ronden de op een na productiefste coureur van het hele veld.

Morgen staat de zesde en laatste testdag in Barcelona gepland.