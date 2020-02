Verstappen legt zijn spin uit: ‘Ik kwam net op een natte plek’

Max Verstappen spinde in de ochtenduren tot twee keer toe op de voorlaatste testdag Barcelona. Belangrijker dan dat is volgens de Nederlander echter dat alle nieuwe onderdelen op de auto goed werken.

De eerste spin van Verstappen vond vrij vroeg in de sessie plaats, toen er nog niet veel werd gereden. Verstappen reed met meetapparatuur op de auto rond en hield een langzaam tempo aan, waardoor de spin als een gevalletje ‘koude banden’ valt te omschrijven.

De tweede spin van Verstappen geschiedde op hogere snelheid, en zorgde ervoor dat hij (tijdelijk) in het grind strandde. Zijn Red Bull brak uit richting bocht vijf, een plek waar ook Valtteri Bottas (eerder) en Sebastian Vettel (later) de controle verloren.

Wat er precies gebeurde? “Ik heb de beelden teruggekeken en ik kwam met mijn rechter wielen net op een vochtige plek, wilde wat te veel asfalt meepakken”, erkent Verstappen. “Ik zag die natte plek daarbij niet, dat was het probleem.”

Positiever, na een korte ochtend met 28 ronden voor de Red Bull-rijder: “Dat we over het algemeen onze dingen hebben kunnen doen.” Nieuwe onderdelen testen, dus. Zoals een nieuwe voorvleugel, al lijkt het erop dat Red Bull ook nog wat andere updates heeft gebracht rondom de neus en ‘cape’ aan de voorkant.

“Het belangrijkste was data te krijgen over de nieuwe onderdelen”, zegt Verstappen, die uiteraard stil houdt wát die nieuwe onderdelen precies waren. “Ze zien er in elk geval goed uit, dus hopelijk zijn ze ook snel”, grapt hij.

Dat Verstappen spinde, was niet voor het eerst tijdens deze wintertests: hij maakte woensdag ook al twee keer een spin. Hetzelfde overkwam hem meermaals tijdens de eerste wintertest. Desondanks is hij overall positief: “We worden elke dag beter. Leren telkens meer over de auto, precies zoals we willen.”