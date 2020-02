Verstappen: ‘Nog niet te zeggen of het goed genoeg is’

83 ronden, de tweede tijd, maar ook twee spins: de eerste testdag van de tweede wintertest was in elk geval niet saai voor Max Verstappen. “Het is nog niet te zeggen of het goed genoeg is.”

Met zijn tweede spin van de dag zat het er namelijk op voor Verstappen, en wat de sessie betreft. Met Alpha Tauri’s Daniil Kvyat die iets eerder op de baan was stilgevallen en Verstappen die niet meer van zijn plek kwam, ging de rode vlag uit.

Wat er precies gebeurde? De Nederlander wist het direct na afloop nog niet. “Geen idee. Ik spinde gewoon ineens. We moeten nog nakijken waarom”, aldus de Red Bull-coureur. De spin zag er opmerkelijk uit; Verstappen zelf zinspeelde er ook op dat het niet door eigen toedoen kwam.

Lees ook: Testdag 4: Opmerkelijk einde van de dag voor Verstappen, Kubica het snelst

‘Geen reden tot zorg’

Red Bulls head of race engineering Guillaume Rocquelin gaf later (iets) meer informatie. “We weten waarom Max helemaal aan het eind van de dag spinde, en het is geen reden tot zorg.”

Verstappen: ‘Is pas de wintertest’

Aan de tweede tijd waarmee hij de dag besloot hecht Verstappen verder nog geen waarde. “We zien in Melbourne pas waar we staan”, klinkt het niet voor het eerst tijdens deze wintertests. Zijn nieuwe auto – de RB16 – voelt wel goed. “Het blijft alleen testen. Dus het is nog niet te zeggen of het goed genoeg is.”

Kilometers maken en veel uitproberen blijft dus het devies. Met 83 ronden was Verstappen productief in de middag. Teamgenoot Alexander Albon stond ’s ochtends meer binnen dan dat hij rondreed, en kwam tot 29 rondjes. Albon en Verstappen verdelen de taken donderdag ook weer, dan trapt Verstappen af.