Testdag 4: Opmerkelijk einde van de dag voor Verstappen, Kubica het snelst

Alfa Romeo-testrijder Robert Kubica heeft op testdag vier van de wintertests in de Formule 1 de snelste tijd gereden. Max Verstappen zette, ondanks dat hij twee keer spinde, de tweede tijd op de klokken.

Verstappen kwam alleen in de middag in actie op testdag vier; in de ochtend reed zijn Red Bull-teamgenoot Alexander Albon. De vierde testdag in totaal was de eerste dag van de tweede wintertest: vorige week werd er immers ook al drie dagen getest.

Vreemde spin Verstappen

Voor Verstappen eindigde de dag (net) buiten de baan. Met nog vijf minuten op de klok spinde hij, waarna hij de RB16 niet meer weg kreeg bij bocht tien. Hij was eerder in de middag ook al gespind, toen zonder gevolgen. Zijn tweede spin zag er vreemd uit en werd mogelijk veroorzaakt door iets technisch. Wel was hij in de middag de snelste man op circuit.

Met een uiteindelijke tijd van 1:17.347 nam Verstappen de tweede plek op de door Kubica aangevoerde tijdenlijst in. Albon was zesde, maar had ’s ochtends ook problemen: hij stond lang in de pits vanwege een probleem met de ophanging. Naar verluidt waren er ook issues met de Honda-motor.

Op hetzelfde moment dat Verstappen ’s middags voor de tweede keer spinde , kwam Alpha Tauri’s Daniil Kvyat ook naast de baan tot stilstand. De sessie was toen gedaan. Achter Kubica en Verstappen reed Sergio Pérez (Racing Point) de derde tijd.

Mercedes en Ferrari

Mercedes’ Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren uiteindelijk zevende respectievelijk negende. Het vorige week weinig imposante Ferrari viel ook nu niet echt op, behalve toen Sebastian Vettel zonder gevolgen fel in de rondte ging. Vettel sloot testdag vier als tiende af, Charles Leclerc was dertiende.