Kubica snelste in ochtendsessie: ‘Wat belangrijk is, is het gevoel in de auto’

Robert Kubica, testcoureur bij Alfa Romeo, sloot de eerste ochtendsessie van de tweede testweek als snelste af. Met een 1:16.942 was de Pool meer dan een halve seconde sneller eerste achtervolger Pierre Gasly. Maar de ervaren Kubica beseft dat tijden op dit moment niets zeggen. “Wat nu belangrijk is, is het gevoel in de auto.”

Robert Kubica merkt aan het begin van de tweede wintertest vooruitgang ten opzichte van vorige week. “We zijn nu twee, drie seconden sneller dan vorige week. Dat reflecteert ook hoe de auto nu voelt. We hebben interessante data verzameld”, vertelt de Pool. Kubica, die deze week niet meer in actie komt, sloot zijn wintertest af met de snelste tijd in de voormiddag. “Dat zegt natuurlijk niets, wat nu belangrijk is, is het gevoel in de auto”, benadrukt hij.

Wat er beter is aan de C39 dan vorige week? Kubica vat het samen met een metafoor. “Er is één grote vriend in deze sport: downforce. Zodra die er is, is het een hele goede vriend, die je veel helpt”, klinkt het.

Kubica zit woensdagochtend voor het laatst deze wintertest in de Alfa Romeo. Wanneer en of Kubica terug in de C39 mag stappen is voorlopig onduidelijk, maar de Pool blijft hoopvol. “Vroeg of laat, dat verwacht ik toch. Maar ik weet niet wanneer”, geeft hij toe.

