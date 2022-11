Het is de laatste raceweek van het seizoen. De Grand Prix van Abu Dhabi sluit traditiegetrouw het Formule 1-seizoen af met de zonsondergang, het kunstlicht en het vuurwerk op en naast de baan.

Abu Dhabi stond in 2009 voor het eerst op de kalender en is al lange tijd de bekende afsluiting van het seizoen. Het Yas Marina Circuit bood niet altijd het gewenste spektakel en de lay-out ging vorig jaar dan ook op de schop. Zo werden twee chicanes omgetoverd tot één vloeiende bocht en kreeg de nieuwe bocht 9 een banking om inhalen te bevorderen.

Door het tijdsverschil van drie uur met de Verenigde Arabische Emiraten vinden de sessies voor de Nederlandse fans wat eerder plaats dan gewend. Zo begint de eerste vrije training al om 11:00 uur ’s ochtends en start de race op zondag om 14:00 uur.

Vorig jaar zorgde de Grand Prix van Abu Dhabi voor flink wat controverse. Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen met een gelijke stand de race in en het leek er lang op dat Hamilton zijn achtste titel zou veroveren, totdat de crash van Nicholas Latifi in de slotfase alles overhoop gooide. Na een rommelige safetycar-fase was het Verstappen die Hamilton, geheel in Hollywood-stijl, in de laatste ronde van de laatste race inhaalde om zich zo voor het eerst tot Formule 1-kampioen te kronen.