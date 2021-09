Na een zware triple-header konden de teams en coureurs even een weekje bijkomen, maar deze week zullen ze weer vol aan de bak moeten voor de Grand Prix van Rusland. Het tijdschema voor de Grand Prix wijkt dankzij het tijdsverschil met Rusland iets af van het gebruikelijke.

Het Sochi Autodrom staat sinds 2014 op de Formule 1-kalender en is uitgegroeid tot een Mercedes-bolwerk, aangezien er geen enkel ander team heeft gewonnen. Het 5,8 kilometer lange circuit loopt door het Olympisch dorp van de Olympische Winterspelen van 2014 die in Sotsji georganiseerd werden. De coureurs zullen op zondag 53 ronden rijden, waar de start cruciaal kan zijn vanwege de lange run richting de eerste bocht.

Vorig jaar pakte Valtteri Bottas de zege na een straf voor polesitter Lewis Hamilton, die op de verkeerde plek een oefenstart deed voorafgaand aan de race. Het was de negende en vooralsnog laatste zege voor de Fin, die dit weekend hoopt zijn resultaat van vorig jaar te kunnen herhalen. Net als vorig jaar wijkt het tijdschema af van het gebruikelijke dankzij het tijdsverschil van één uur met Rusland.

Het tijdschema voor de GP Rusland (Nederlandse tijd):

Vrijdag 24 september

Vrije Training 1: 10:30 uur – 11:30 uur

Vrije Training 2: 14:00 uur – 15:00 uur

Zaterdag 25 september

Vrije Training 3: 11:00 uur – 12:00 uur

Kwalificatie: 14:00 uur – 15:00 uur

Zondag 26 september

Race: 14:00 uur

Foto: BSR Agency

Bijprogramma

Voor de racefanaat is het genieten geblazen, aangezien dit weekend ook weer de Formule 3 én de Formule 2 weer in hetzelfde weekend vallen. Vanwege de coronapandemie besloot de organisatie de twee juniorklassen op te splitsen om zo de kosten te beperken, al zorgde dat met name voor de Formule 2 voor grote pauzes tussen de races. Voor de Formule 2 is het de zesde ronde van het kampioenschap, de Formule 3 zit alweer aan de zevende en laatste ronde. In de Formule 3 gaat Red Bull-junior Dennis Hauger aan de leiding en lijkt zich ook tot kampioen te gaan kronen, al is er met drie races van alles mogelijk voor Jack Doohan, die een gat van 43 punten moet zien te overbruggen.

Het tijdschema voor de Formule 3 en Formule 2 dit weekend (Nederlandse tijd):

Formule 3

Vrije Training (vrijdag): 07:55 uur – 08:40 uur

Kwalificatie (vrijdag): 12:00 uur – 12:30 uur

Race 1 (zaterdag): 07:35 uur – 08:20 uur

Race 2 (zaterdag): 12:40 uur – 13:25 uur

Race 3 (zondag): 08:55 uur – 09:40 uur

Formule 2

Vrije Training (vrijdag): 09:05 uur – 09:50 uur

Kwalificatie (vrijdag): 15:25 uur – 15:55 uur

Sprintrace 1 (zaterdag): 09:30 uur – 10:20 uur

Sprintrace 2 (zaterdag): 15:45 uur – 16:35 uur

Feature race (zondag): 10:20 uur – 11:25 uur