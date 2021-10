Na een weekje rust keert de Formule 1 deze week weer terug in Turkije, waar het Istanbul Park vorig jaar na lange tijd afwezigheid weer een Grand Prix organiseerde. Net als in Rusland begint de actie iets eerder door het tijdsverschil.

Het Istanbul Park was jarenlang een favoriet bij coureurs en fans, mede door de beroemde bocht 8, maar tussen 2012 en 2019 ontbrak het circuit op de kalender. Vorig jaar keerde de Formule 1 er dan toch terug, al was dat meer uit noodzaak omdat veel races vanwege het coronavirus niet door konden gaan. Ook dit jaar staat de Grand Prix van Turkije weer op de kalender als invaller. Het was de bedoeling dat de race eerder dit jaar al verreden zou worden aangezien het de Canadese Grand Prix moest vervangen, maar de reisbeperkingen zorgden ervoor dat het toen niet door kon gaan. Enkele maanden later mogen de coureurs dan toch weer op Istanbul Park rijden. Net als in Rusland beginnen de sessies allemaal een uurtje eerder dan we gewend zijn door het tijdsverschil.

In 2020 pakte Lewis Hamilton de zege en werd hij er voor de zevende keer wereldkampioen. Hij kreeg de zege toen niet cadeau, aangezien het flink had geregend en hij als zesde van start ging. Lance Stroll vertrok van poleposition en leek ook goede kans te maken op de zege, maar hij viel terug tot de negende plaats. Sergio Pérez, met de Racing Point, en Sebastian Vettel, toen nog voor Ferrari, mochten mee naar het podium.

Tijdschema GP Turkije 2021 (Nederlandse tijd):

Vrijdag 8 oktober

Vrije Training 1: 10:30 uur – 11:30 uur

Vrije Training 2: 14:00 uur – 15:00 uur

Zaterdag 9 oktober

Vrije Training 3: 11:00 uur – 12:00 uur

Kwalificatie: 14:00 uur – 15:00 uur

Zondag 10 oktober

Race: 14:00 uur

Foto: BSR Agency