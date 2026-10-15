De Formule 1 werkt langzaam toe naar de seizoensfinale. Max Verstappen en consorten hebben de komende weken nog twee triple headers voor de boeg voordat het seizoen erop zit. Eerst staat het drieluik in Noord- en Zuid-Amerika op het programma, te beginnen met het raceweekend in Austin en de tweede Grand Prix op Amerikaanse bodem. Bekijk hier alvast het tijdschema voor de GP van de Verenigde Staten.

In het weekend van 23 tot en met 25 oktober strijkt de Formule 1 neer in Texas voor de GP van de Verenigde Staten. Sinds 2012 vormt het Circuit of the Americas (COTA) het decor voor deze race. Anders dan bij de nieuwere Grands Prix van Miami en Las Vegas draait het hier niet alleen om celebrities, luxe en uiterlijk vertoon: ook de doorsnee racefan komt aan zijn trekken. Bovendien staat COTA bekend als een technisch uitdagend en spectaculair circuit. Met een lengte van 5,513 kilometer en twintig bochten vraagt de baan zowel om pure snelheid op de rechte stukken als om precisie in de complexe bochtencombinaties.

Lees alles over de GP van Amerika: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Tijdschema GP Singapore

Vrijdag 23 oktober 2026

VT1: 19.30 – 20.30 uur

VT2: 23.00 – 00.00 uur

Zaterdag 24 oktober 2026

VT3: 19.30 – 20.30 uur

Kwalificatie: 23.00 – 00.00 uur

Zondag 25 oktober 2026

Race: 21.00 – 23.00 uur

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