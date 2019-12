Toeschouwersaantallen Formule 1 in 2019 gestegen

De toeschouwersaantallen van de Formule 1 in 2019 zijn gestegen. Net als in 2018 bezochten meer dan vier miljoen mensen één van de 21 races, waarbij de Grand Prix van Engeland opnieuw bovenaan staat met 351.000 toeschouwers.

Met 4.164.948 toeschouwers bij de 21 races ziet de Formule 1 het toeschouwersaantal met 1,75% stijgen ten opzichte van 2018, blijkt uit de officiële cijfers van de Formule 1. Het gemiddelde aantal toeschouwers per race komt daarmee te liggen op zo’n 202.146, een stijging van 1,85%.

Drie Grands Prix hadden meer dan 300.000 toeschouwers in het raceweekend: Engeland (351.000), Mexico (345.694) en Australië (324.100). Bij acht raceweekenden waren er meer dan 200.000 toeschouwers aanwezig, waaronder in Singapore en Amerika (268.000 bij beide races), België (251.864), Hongarije (230.000) en Oostenrijk (203.000).

‘2019 was een geweldig jaar’

Een opvallende uitschieter is de Grand Prix van Italië, waar een recordaantal van 200.000 toeschouwers aanwezig was bij de negentigste editie van deze race. De races met de grootste toename in toeschouwersaantallen ten opzichte van 2018 waren Canada (+14,69%), China (+10,34%), Australië (+9,86%), Oostenrijk (+9,73%), Hongarije (+9,52%) en Italië (+9,29%).

Op de zondag van vijf raceweekenden waren meer dan honderdduizend toeschouwers aanwezig: Engeland (141,000),

Mexico (138,435), Amerika (128,000), Singapore (115,240), België (109,064) en Australië (102,000).

Sean Bratches, commercieel directeur van de Formule 1, is enthousiast over de toename. ”2019 is een geweldig jaar geweest voor de Formule 1 en we zijn heel blij dat er meer dan vier miljoen toeschouwers aanwezig waren bij de 21 races. Het is onze missie om het grootste racespektakel ter wereld te ontketenen en onze fans een onvergetelijke ervaring te bieden. We kijken al uit naar volgend jaar, met de komst van de races in Hanoi en Zandvoort en de viering van het zeventigste jubileum van de sport”, aldus Bratches.