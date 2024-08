Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen, geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Guanyu Zhou. Cijfer: 3,5

Tom Coronel: “We hebben kunnen zien wat er bij de GP van China gebeurde. Volle tribunes. Politiek gezien begrijp ik dat er een Chinees in de Formule 1 moet zitten. Zeker met een eigen Grand Prix heb je een lokale held nodig, maar laat hem dan voor mijn part een half seizoen rijden. Het zal naast een politiek ook een financieel verhaal zijn, maar op basis van kwaliteit heeft hij in de Formule 1 he-le-maal niets te zoeken. Dat heeft hij inmiddels genoegzaam bewezen, lijkt me.

“Van mij krijgt hij een 3,5. Inderdaad, lager dan Bottas, want met zijn staat van dienst kun je niet zeggen dat het een pannenkoek is. Bij Zhou zie ik ook gewoon de potentie niet. Geloof me, over vijf jaar zijn we hem allemaal vergeten, hij laat niets na. Geen vette inhaalacties, niets!”