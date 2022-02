AlphaTauri-teambaas Franz Tost betwijfelft of de nieuwe regels wel zullen werken zoals bedoeld. De Oostenrijker denkt dat het volgen van auto’s in langzamere bochten wel beter wordt, maar of dat voor de snelle bochten zal gelden weet hij niet zeker.

De nieuwe technische regels moeten ervoor zorgen dat de coureurs een stuk makkelijker kunnen inhalen. Door het nieuwe aerodynamische pakket moeten de auto’s ruim dertig procent meer downforce vasthouden als zij achter andere auto’s rijden in de bochten. Voorheen was de vuile lucht die de auto’s genereren een groot probleem, waardoor de DRS als hulpmiddel een belangrijke rol speelde bij inhaalacties.

Lees ook: AlphaTauri toont beelden van de AT03, de bolide voor 2022

Dit jaar moeten de coureurs dus makkelijker kunnen volgen, wat inhaalacties bevordert. Dat klinkt goed op papier en zal ook wel werken, denkt AlphaTauri-teambaas Franz Tost. “Ik denk dat de auto’s in de langzame en middelsnelle bochten dichter bij elkaar zullen zitten”, geeft Tost aan.

Lees ook: Gasly verwacht een seizoen ‘vol verrassingen’: ‘Hoop dat we vooraan kunnen meedoen’

Dat klinkt hoopgevend, maar de Oostenrijker heeft zo zijn twijfels. “Ik twijfel of dit het geval zal zijn in de snelle bochten omdat deze brede auto’s met de grote banden altijd wat vuile lucht zullen creëren. Ik ben er dan ook niet zeker van dat het zo makkelijk zal zijn om te volgen. We wachten het af en zullen het wel zien na de eerste testdagen.”

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Bestel dan nu tickets via onze shop!