AlphaTauri-teambaas Franz Tost is trots op de prestaties van Yuki Tsunoda in de thuisrace voor het team. De Japanse coureur was ‘vrijdag meteen competitief’ en heeft voor de komende races ‘een geweldige basis’, aldus Tost.

Het weekend in Imola begon in mineur voor AlphaTauri, dat slechts zestiende en zeventiende werd in de kwalificatie. Tsunoda maakte in de sprintrace wel enkele plaatsen goed en mocht zo vanaf de twaalfde plek starten in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daar liet hij meteen snelheid zien door twee plaatsen te klimmen in de openingsronde. Hij kon de snelheid tot het einde van de race vasthouden en hield daar de zevende plek aan over, zijn beste resultaat tot nu toe dit seizoen.

“Ik ben superblij met dit resultaat, zeker omdat we nu punten scoren op ons thuiscircuit”, sprak de blije Tsunoda na afloop van de race. “Veel mensen van de fabriek keken vanaf de tribunes toe, ik zag elke ronde wat AlphaTauri-vlaggen wapperen. Dat gaf me een geweldige boost. Het voelt ook als een bedankje aan iedereen die zo hard werkt.”

Tsunoda gaf toe dat hij niet verwacht had dat de AT03 zo sterk zou zijn. “Maar we hebben gedurende het weekend vooruitgang geboekt en ik ben tevreden met de performance die we deze middag lieten zien.”

Niet alleen Tsunoda zelf, ook teambaas Franz Tost was trots op de Japanse coureur. “Het was een enerverende race. Yuki begon vanaf de twaalfde plek en lag na de eerste ronde al op de tiende plek. Hij reed een zeer sterke race, haalde veel auto’s in en kwam als zevende over de streep. Yuki was vanaf de vrijdag al meteen competitief, ik denk dat hij nu een goede basis heeft voor de komende races”, aldus Tost.