Toto Wolff begrijpt dat George Russell zich terugtrok na de GP van Mexico. Nadat de Brit teamgenoot Kimi Antonelli had gefeliciteerd met het winnen van de wereldtitel, deelde hij niet mee in de feestvreugde bij Mercedes. Russell liet bovendien zijn mediaverplichtingen verstek gaan, wat Mercedes later op een forse boete kwam te staan. Wolff verdedigt zijn coureur en legt uit het verliezen van het kampioenschap ‘catastrofaal’ was voor Russell.

De teleurstelling bij Russell was begrijpelijk – waar hij in de aanloop naar het seizoen als de grote favoriet gold, moest hij in Mexico toezien hoe zijn teamgenoot tot wereldkampioen werd gekroond. Zelf viel Russell bovendien terug naar de vierde plaats in het klassement, achter Antonelli, Max Verstappen en Lewis Hamilton. Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukte na afloop dat Russell zich desondanks nog sportief had opgesteld.

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“George (Russell, red.) toonde veel sportiviteit door Kimi (Antonelli, red.) na de race te begroeten en hem te feliciteren”, reageerde hij tegenover de media. “Ik heb ook na de race met hem gesproken en ik begrijp dat dit voor een sporter een catastrofaal moment is, en heel moeilijk te accepteren.” Volgens Wolff was het dan ook niet vreemd dat Russell ervoor koos om de festiviteiten niet bij te wonen. “Het is dus volkomen begrijpelijk dat hij niet met de media sprak en het circuit heeft verlaten. Sterker nog, als hij was gebleven, zou het me verbaasd hebben, want dit accepteren is niet makkelijk”, merkte Wolff op. “Maar hij zal sterker terugkeren”, beloofde de Oostenrijker tot slot.

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