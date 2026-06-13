De laatste vrije training voor de GP van Catalonië zit erop en ook nu zet George Russell de toon in Barcelona. Oscar Piastri noteert de tweede tijd, gevolgd door Charles Leclerc. Max Verstappen komt niet verder dan P6. Bekijk hieronder de uitslag van deze sessie.

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