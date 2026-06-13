George Russell heeft vertrouwen getankt in de aanloop naar de kwalificatie voor de GP van Catalonië in Barcelona, later vandaag. De geplaagde Brit van Mercedes weet in de afsluitende training de snelste tijd noteren. Max Verstappen sluit VT3 af als zesde.

De laatste vrije training voor de GP van Catalonië in Barcelona komt wel erg langzaam op gang. De Cadillacs van Valtteri Bottas en Sergio Pérez schieten meteen de baan op, zij kunnen iedere seconde tracktime goed gebruiken. Maar verder duurt het ruim tien minuten voordat zich een derde coureur (Nico Hülkenberg) laat zien onder de Spaanse zon (31 graden Celsius).

De lege baan onderstreept hoe belangrijk bandenmanagement is in Barcelona, helemaal vanwege de warmte. De meeste teams offeren rijtijd op om zoveel mogelijk verse setjes rubber te sparen voor de kwalificatie en de race. Hierdoor is het voor het publiek en tv-kijkers lange tijd wel een sessie om zich stierlijk bij te vervelen.

Bottas zorgt voor rode vlag

Bijna halverwege is de boel in beweging gekomen en leidt McLaren-coureur Lando Norris de dans met de snelste tijd (1.16,609), voor respectievelijk Charles Leclerc en Max Verstappen. Maar daarna neemt Mercedes overtuigend het heft in handen, met George Russell en WK-leider Kimi Antonelli.

Met nog 25 minuten op de klok zorgt Bottas ineens voor een rode vlag. De Fin schiet er in bocht 10 vanaf en komt vast te staan in het grind. Uit de tv-beelden blijkt dat de remmen volledig dienst weigeren. “Ik heb echt geluk gehad”, reageert Bottas over de boordradio.

Na de hervatting gaan de softs eronder en wordt bevestigd dat Mercedes en McLaren in Barcelona de dienst uitmaken. Antonelli wordt in zijn snelle run eerst gehinderd door Aston Martin-coureur Lance Stroll (Antonelli: ‘Oh my God, Stroll weer, zoals altijd’) en later door Oliver Bearman, waarna de Italiaan het voor gezien houdt.

Mede daardoor wordt VT3 afgesloten met George Russell bovenaan de tijdenlijst (1.15,679), voor Oscar Piastri, Charles Leclerc en Lando Norris. Max Verstappen moet genoegen nemen met de zesde tijd, op bijna acht tienden van Russell. Daar zal de viervoudig wereldkampioen van Red Bull allerminst tevreden over zijn.

De kwalificatie voor de GP van Catalonië in Barcelona is later vandaag om 16.00 uur.

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