Charles Leclerc is de snelste in de eerste vrije training voor zijn thuisrace. De Monegask zet de toon op het stratencircuit dat hij als zijn broekzak kent. Teamgenoot Lewis Hamilton volgt op de tweede plek, Verstappen op drie. Bekijk hieronder de uitslag van de sessie.

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