Charles Leclerc heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de GP van Monaco. Teamgenoot Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer, gevolgd door Max Verstappen. De sessie werd tweemaal stilgelegd vanwege de rode vlag.

De eerste meters op Europees grondgebied tijdens een Grand Prix-weekend dit seizoen zijn voor Sergio Pérez. Nu gaan de coureurs pas merken in hoeverre de iets kleinere afmetingen en kortere wielbasis hun gaan helpen om beter te manoeuvreren over de bochtige omloop in het prinsdom. Verder is Straight Mode niet van toepassing dit weekend in Monaco, wel kunnen de rijders gewoon gebruikmaken van Overtake Mode.

Gedurende het weekend bouwen de coureurs langzaam maar zeker het tempo op op het smalle stratencircuit. Maar dit betekent niet dat de coureurs in de eerste vrije training naar achteren leunen. Met name Lewis Hamilton en Max Verstappen staan gelijk aan in de openingsfase van de sessie.

Het draait in Monaco met name om zien en gezien worden. Drie teams pakken uit met een opvallende livery dit weekend. Zo staat het bij McLaren in het teken vanwege hun duizendste Grand Prix in de Formule 1 en bij Audi vanwege de lancering van hun nieuwe supercar, de Nuvolari. Aston Martin geeft extra aandacht aan één van de sponsoren en daarbij verandert de auto deels van kleur terwijl het over het circuit racet.

Ferrari wordt gezien als grote favoriet dit weekend. Halverwege de sessie staat lokale held Charles Leclerc bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door teamgenoot Hamilton. De Monegask heeft zijn contract vandaag verlengd bij Ferrari en dat zal hem wellicht extra motiveren om het gaspedaal wat dieper in te drukken.

Terwijl Kimi Antonelli de snelste tijd neerzet op de mediumband, volgt niet veel later de rode vlag. Isack Hadjar schrijft zijn Red Bull af in de chicane na het zwembad. Dit is precies wat je als coureur niet nodig hebt in Monaco als je vertrouwen wil opbouwen. Zodra de marshals het wrak en de brokstukken hebben verwijderd, gaat de sessie weer verder.

Met nog zeventien minuten op de klok wordt het veld weer losgelaten. De Ferrari’s rijden nu ook op de mediumband en stellen orde op zaken: P1 en P2. Max Verstappen is niet blij met de auto, maar perst er toch een derde tijd uit.

Dan volgt er wederom een rode vlag. Fernando Alonso gaat dwars bij het uitkomen van de tunnel. Wonder boven wonder verliest hij alleen een stukje van zijn voorvleugel, maar er liggen wel wat onderdelen op het circuit. Omdat we in de slotminuten zitten van de sessie, kan niemand meer zijn tijd verbeteren.

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