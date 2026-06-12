Veel rookies deze keer in de eerste vrije training van de GP Barcelona-Catalunya. Maar een bedreiging voor de gevestigde orde vormen ze niet. George Russell pakt de snelste tijd, gevolgd door Oscar Piastri en Charles Leclerc. Max Verstappen wordt vierde. Bekijk hieronder de volledige uitslag van deze sessie.
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