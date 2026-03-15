Kimi Antonelli wint op negentienjarige leeftijd zijn eerste Grand Prix in China. De Italiaan hield teamgenoot George Russell achter zich, Lewis Hamilton werd derde. Verstappen viel uit met motorproblemen, opnieuw een nieuwe tegenvaller voor Red Bull. Bekijk hieronder de uitslag.

