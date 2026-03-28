Kimi Antonelli pakt ook pole in Suzuka! De Italiaan was in de kwalificatie voor de GP van Japan de snelste van het veld. Teamgenoot George Russell werd tweede en Oscar Piastri derde. Max Verstappen kwam niet verder dan Q2 en start de race vanaf P11. “De auto is compleet onbestuurbaar”, aldus de Nederlander. Bekijk hieronder de uitslag.

