Pole-position voor Charles Leclerc! Max Verstappen was ruim een halve seconde sneller dan de rest van de top 10 maar incasseert morgen een gridstraf van tien plaatsen. Teamgenoot Sergio Pérez start morgen naast Leclerc. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie tijdens de GP van België 2024.

