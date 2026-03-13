George Russell pakte vrijdag de sprintpole in Shanghai en liet daarmee opnieuw zien dat Mercedes dit seizoen een factor van formaat is. Teamgenoot Kimi Antonelli volgde op gepaste afstand, maar het échte verhaal zat in het gat met de rest: 1,7 seconde scheidde Russell van Verstappen, die niet verder kwam dan de achtste tijd. Bekijk hieronder de uitslag van de sessie.

Uitslagen

