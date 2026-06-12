Lando Norris klokt de snelste tijd in de tweede vrije training voor de GP van Barcelona-Catalonië, met George Russell en Oscar Piastri op plek twee en drie. Max Verstappen moet het doen met de zesde plaats. Hier de volledige uitslag van de sessie.

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