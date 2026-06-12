De tweede vrije training voor de GP van Barcelona-Catalonië zit erop. De vele rookies die in VT1 in actie kwamen, hebben de auto weer afgestaan aan de gevestigde namen. Regerend wereldkampioen Lando Norris is de snelste in dit tweede trainingsuurtje, gevolgd door George Russell. Max Verstappen, die in zijn eerste sessie al zichtbaar worstelde met de RB22, klaagt opnieuw over een gebrek aan grip en strandt op de zesde plaats.

Zodra het circuit wordt vrijgegeven, begeven vrijwel alle teams zich direct op de baan. De traditionele lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya moet uitwijzen wat de vele upgrades die de afgelopen weken zijn geïntroduceerd daadwerkelijk opleveren. Montreal en Monaco zijn uitschieters op de F1-kalender die de ware krachtsverhoudingen kunnen verhullen. Ook in Spanje zijn er weer grote upgradepakketten geïntroduceerd. Zo zijn de Ferrari’s van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorzien van een nieuwe vloer, nieuwe sidepods én nieuwe voorvleugels.

Pech voor Lawson

Met uitzondering van Max Verstappen begint elk team zijn sessie op de mediumband. De Nederlander kiest voor de harde compound en noteert, voor wat het waard is, de derde tijd in de eerste vijftien minuten van VT2. Oscar Piastri en George Russell gaan aan kop, de Australiër klokt de snelste tijd. Liam Lawson is minder fortuinlijk; aan het einde van het rechte stuk, ver voorbij de ingang van de pitstraat, komt zijn VCARB 03 tot stilstand door een probleem in de versnellingsbak. De raceleiding vordert een virtuele safety car.

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De Racing Bulls van Liam Lawson vertoont al vroeg kuren in VT2. Volgens de FIA beschikt deze wel over de snelste motor (Getty Images)

Zodra de auto is geborgen, laat Max Verstappen de rode banden onder zijn auto schroeven; hij is de eerste die zich aan kwalificatiesimulaties waagt. De harde banden stemden hem duidelijk niet tevreden. “Kunnen we wisselen, dit is verschrikkelijk”, klaagt hij over de boordradio. Door een gebrek aan grip drift hij door de bochten. Na zijn eerste poging op de zachte band staat hij nog steeds op P3, achter Russell en Piastri. Niet veel later richten ook de andere topteams zich op kwalificatierondjes. Charles Leclerc oogt opvallend comfortabel in de geüpgradede SF26 en stuurt zich soepel naar de derde tijd. Russell doet daar nog een schepje bovenop en schiet met 1:15.435 naar de top van de tijdlijsten. WK-leider Kimi Antonelli is slechts vierde op de zachte banden.

Sterk McLaren

Alex Albon is ondertussen weinig tevreden over de prestaties van zijn Williams. Hij probeert ook een kwalificatierondje aan elkaar te knopen, maar klaagt over de boordradio dat de auto zich misdraagt. “Misschien moet ik even naar binnen komen voor spoedoverleg”, klinkt het gefrustreerd. Piastri is ondertussen ook geswitcht naar de softs, maar blijft steken op de tweede plaats. Zijn teamgenoot heeft meer succes en stoot Russell van de troon. De McLaren ziet er sterk uit in Barcelona.

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De rest van het veld zorgt voor genoeg spektakel voor de fans op de tribunes. Veel coureurs worstelen met overstuur, onder wie hekkensluiters Fernando Alonso en Lance Stroll. Op oude mediums maakt ook Russell een uitstapje naar het grind, al weet hij zich rap te herstellen. De tijden worden echter niet meer verbeterd. Lando Norris neemt het voortouw in deze tweede vrije training, gevolgd door Russell en Piastri. Leclerc en Antonelli noteren respectievelijk de vierde en de vijfde tijd, met Verstappen op P6.

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