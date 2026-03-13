George Russell zet zijn sterke seizoensstart door: na zijn overwinning in Melbourne was de Brit van Mercedes ook in de eerste vrije training in Shanghai de snelste. Het was een probleemloze sessie voor de Zilverpijlen, die zich dit jaar duidelijk als titelkandidaat profileren. Max Verstappen noteerde slechts de achtste tijd. Bekijk hieronder de uitslag van de sessie.

Lees ook: VT1 GP China: Vliegende start George Russell, achtste tijd Max Verstappen

Uitslagen

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.