George Russell heeft vrijdagochtend de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van China. De Brit van Mercedes, afgelopen zondag nog overtuigend winnaar van de openingsrace van het F1-seizoen in Melbourne, beleefde in Shanghai een probleemloze sessie. Max Verstappen bleef in VT1 in Shanghai steken op deachtste tijd.

Vanaf de eerste seconden is het druk op de baan. De teams en coureurs zijn erop gebrand het maximale te halen uit de enige vrije training in China door zoveel mogelijk data te verzamelen en de werking van de auto en de nieuwe systemen beter te leren begrijpen.

En er is al meteen veel gaande. Al in de openingsminuten van VT1 spint Franco Colapinto met zijn Alpine van het Chinese asfalt, krijgen Lando Norris en Lewis Hamilton het met elkaar aan de stok, schiet de laatste er ook nog eens af met blokkerende remmen en gaat Isack Hadjar uit zijn dak over de boordradio omdat hij last heeft van verkeer. De eerste uitvaller van de sessie heet Arvid Lindblad, de rookie van Racing Bulls. Zijn motor geeft er na een koud kwartiertje al de brui aan, waardoor hij z’n bolide noodgedwongen langs de baan parkeert (foto boven).

Halverwege de sessie staat de snelste naam op naam van Mercedes-coureur George Russell. De tijd van de Brit – op mediums – is 1.34,169. Hij verbetert zich richting het einde van de sessie, op softs, tot 1.32,807. Ook daarmee staat hij bovenaan de tijdenlijst, voor respectievelijk teamgenoot Kimi Antonelli, de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri en de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Max Verstappen eindigt uiteindelijk met de achtste tijd. Hij worstelt, net als de meesten, met zijn banden, met name linksvoor. Noemenswaardige incidenten doen zich verder niet meer voor. Het venijn zat ‘m duidelijk in het begin van VT1. De volgende sessie is later vandaag de sprintkwalificatie, aanvang 08.30 uur Nederlandse tijd.

Top-10: Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Bearman, Verstappen, Hülkenberg, Gasly.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.