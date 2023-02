Formule 1-coureurs hoeven niet bang te zijn dat hen de mond wordt gesnoerd. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft dat gezegd in reactie op de brede kritiek op de eerder gelanceerde FIA-regel die stelt dat het verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken zonder toestemming vooraf door de FIA.

In het rondetafelgesprek in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine met voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, sportmarketeer Chris Woerts en voormalig Chef de Mission Maurits Hendriks komt het onderwerp ook uitgebreid aan bod.

“Je wilt toch niet grote coryfeeën als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de mond snoeren”, stelt Hendriks. “IOC-voorzitter Thomas Bach heeft me ooit een goede les geleerd, namelijk: er is niets mis met je uiten, zolang je maar respectvol blijft naar andere culturen. Want als jij ergens tegen bent, betekent het vaak dat men daar elders in de wereld voor is en vice versa.”

Moraliteit

“We moeten alleen oppassen dat we onze moraliteit van 2023 niet neerleggen als een sjabloon op een land dat nog volop in ontwikkeling is. En die fout maken we steeds in Nederland. We gaan altijd van onszelf uit, maar we moeten kijken naar andere culturen en beleving in de wereld”, zegt Woerts.

En Van der Garde: “Ik vind het altijd sterk dat Lewis Hamilton voor zijn ideeën uitkomt en zich uitspreekt. Hij heeft via zijn sportprestaties een geweldig podium voor zichzelf gecreëerd en gebruikt dat op een goede manier. Sterker, hij is mede daardoor een mega asset voor de Formule 1. Overal ter wereld kennen ze Lewis Hamilton. Tuurlijk, regels moeten er zijn, maar als hij een zwart shirt aan wil of een regenbooghelm op, dan moet dat kunnen. Laten we juist blij zijn dat zulke coureurs zich uitspreken. Zoals Vettel dat in mindere mate ook had, zeker afgelopen jaar.”

Domenicali stelt dat de FIA binnenkort een toelichting zal geven over de ingevoerde regel.

