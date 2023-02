Coureurs vrezen dat zij door een nieuwe regel in het internationaal sportreglement van de FIA geen politieke statements kunnen maken, maar Formule 1-baas Stefano Domenicali benadrukt dat de Formule 1 ‘niemand de mond zal snoeren’.

De FIA introduceerde in de herziene versie van het internationaal sportreglement enkele nieuwe regels, waaronder 12.2.1.n. Daarin staat dat het ‘verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat de FIA krachtens haar statuten voorstaat, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA’.

Het leidde tot verontwaardigde reacties van coureurs als Max Verstappen, Valtteri Bottas en Alexander Albon. De afgelopen jaren hebben coureurs zich uitgesproken over zaken die hen aan het hart gaan, maar dat zou met deze nieuwe regel lastiger worden omdat er toestemming vereist is.

Maar, zo verzekert Formule 1-baas Stefano Domenicali, de Formule 1 zal ‘nooit iemand de mond snoeren’. “Iedereen wil praten, dus hoe beter het is om het platform te hebben om te zeggen wat ze willen, op de juiste manier”, zegt Domenicali tegen The Guardian. “We hebben een enorme kans vanwege de positie van onze sport, die steeds meer mondiaal en multicultureel is.”

“We hebben het over twintig coureurs, tien teams en veel sponsors”, vervolgt Domenicali. “Die hebben verschillende ideeën, verschillende visies. Ik kan niet zeggen dat de een gelijk heeft en de ander ongelijk, maar het is goed om hen, indien nodig, een platform te bieden om hun mening op een open manier te bespreken.”

Met respect

Die aanpak zal de Formule 1 ‘niet veranderen’, benadrukt de Formule 1-baas. “Dat zou de lijn van onze sport moeten zijn, om iedereen de kans te geven op de juiste manier te spreken; niet op een agressieve toon of met beledigingen, maar met respect.”

De Formule 1 zal daarom ‘rekening houden’ met de wensen van de coureurs, geeft Domenicali aan. “We houden de coureurs op de hoogte en vergaderen met de Grand Prix Drivers’ Association om dit te bespreken en te kijken hoe we de coureurs kunnen toestaan om open te zijn. Atleten kunnen zeer emotioneel en gepassioneerd zijn over sommige dingen en ze moeten dat constructief bespreken met mensen die ze vertrouwen.”

Domenicali stelt dat de FIA dit standpunt deelt en dat het bestuursorgaan binnenkort meer duiding zal geven over de ingevoerde regel. “We hebben het over een reglement en de regelgevende instantie is de FIA. Ik denk dat de FIA zal verduidelijken wat er is gezegd, voor wat betreft het respecteren van bepaalde plaatsen waar je het niet mag doen. Ik weet zeker dat de FIA hetzelfde standpunt zal innemen als de Formule 1, maar ze maken deel uit van een Olympische federatie, dus er zijn protocollen waar ze zich aan moeten houden”, besluit de Italiaan.

