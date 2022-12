In de vernieuwde versie van het internationaal sportreglement van de FIA is een nieuwe regel opgenomen die het coureurs verbiedt, tenzij er toestemming van de FIA is, om politieke statements te maken.

In het sportreglement van 2023 zijn onder artikel 12.2, betreffende het overtreden van regels, enkele nieuwe regels toegevoegd. De opvallendste is 12.2.1.n, waarin staat dat het ‘verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat de FIA krachtens haar statuten voorstaat, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale wedstrijden, of door de betrokken ASN voor nationale wedstrijden binnen hun jurisdictie’.

De FIA greep in 2020 al in toen Lewis Hamilton op het podium van Mugello met een shirt met een politiek geladen boodschap verscheen. De FIA stelde geen onderzoek in, maar scherpte de regels omtrent dit soort politieke statements wel aan. Zo moesten coureurs voortaan hun racepak tijden de podiumceremonie dichthouden en mochten zij daar niks overheen dragen.

Lees ook: Aston Martin ontkent Vettel ervan te weerhouden speciale helm te gebruiken

Dit jaar verscheen Sebastian Vettel regelmatig met speciale helmen of shirts met politiek geladen boodschappen. In Canada droeg Vettel een helm met de boodschap om de oliewinning uit teerzanden in de Canadese provincie Alberta te stoppen. Na flinke kritiek van onder meer de minister van energie van die provincie besloot hij terug te keren naar zijn bekende helm.

Daarnaast droeg Vettel regelmatig shirts om zich uit te spreken voor mensenrechten en milieubescherming. Met de nieuwe regels van de FIA zijn dat soort uitingen voortaan alleen toegestaan als de FIA daar toestemming voor geeft. Mocht een coureur zonder toestemming een politiek statement maken, overtreedt hij de regels en kan hij bestraft worden.