Sebastian Vettel had voor de Canadese Grand Prix een speciale ‘protesthelm’ meegenomen, maar wisselde deze voor de race zelf weer in voor zijn bekendere witte helm met Duitse vlag. Het besluit leidde tot vragen aangezien de speciale helm een kritische boodschap had.

Vettel is de afgelopen tijd zeer uitgesproken over milieuzaken en had ook voor de Grand Prix van Canada een speciale helm met een boodschap. Hij riep op de helm op om te stoppen met de oliewinning uit teerzanden in de Canadese provincie Alberta.

Het leidde tot veel kritiek in Canada, met name van de minister van energie van die provincie. Hij noemde Vettel een hypocriet, aangezien hij in de Formule 1-racet en bovendien met Aramco, de grootste olieproducent ter wereld, een wat tegenstrijdige sponsor heeft.

Lees ook: Vettel verrast door tegenvallende kwalificatie: ‘Weet niet waar de pace was gebleven’

Nadat hij de speciale helm op vrijdag en zaterdag had gedragen, besloot Vettel om deze op zondag weer in te ruilen voor zijn bekende design. Of dat zijn eigen besluit was of dat hij voor druk van buitenaf bezweek, wil hij niet zeggen. “Ik wil er niets over zeggen. Ik heb tenslotte meer dan één helm”, zei Vettel in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. Toen hij de vraag kreeg of het van het team moest, antwoordde Vettel: “Hebben we nog andere vragen?”

Dat antwoord insinueerde dat er mogelijk druk werd uitgeoefend door het team, maar teambaas Mike Krack ontkent dat. “Met de helm en het T-shirt wilde hij aandacht vragen voor de kwestie”, zegt Krack tegen Auto, Motor und Sport. “Op een gegeven moment besloot hij dat de aandacht was getrokken. Hij kan tenslotte niet elke dag hetzelfde T-shirt dragen.”

Krack benadrukt dat Vettel zijn speciale helmen en andere acties van tevoren met het team bespreekt. “Je hebt in het verleden gezien dat dergelijke acties voornamelijk op vrijdag en zaterdag plaatsvonden. Maar natuurlijk is hij vrij om te beslissen. Hij is een vrij man”, besluit de Duitser.

Foto: Motorsport Images