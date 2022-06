Sebastian Vettel keek uit naar een leuke kwalificatie in de regen, maar hij moest na Q1 al uitstappen. Het kwam voor de Aston Martin-coureur als een verrassing, aangezien hij eerder in de regen er nog sterk uitzag.

Na de derde vrije training was Sebastian Vettel een van de namen van wie veel verwacht werd in de kwalificatie. Hij noteerde op het natte circuit de derde tijd, achter Pierre Gasly en Fernando Alonso. Ook de kwalificatie werd in de regen verreden en Vettel leek dus een kanshebber voor een goed resultaat, maar droop na Q1 al af, tot verbazing van de Duitser zelf.

“Dit kan niet”, klonk het ongeloof op de boordradio. “Wat was dat? Zo anders dan vanochtend. Zo anders, ik had helemaal geen grip. Het voelde alsof linksachter kapot was”, aldus Vettel.

Na de kwalificatie had Vettel nog geen uitleg voor zijn teleurstellende zeventiende tijd, wat dankzij de gridstraf van Charles Leclerc de zestiende startplek wordt. “Ik weet niet waar onze pace was gebleven”, legt Vettel uit. “We hebben niet veel veranderd tussen de derde vrije training en de kwalificatie, maar we waren te langzaam en we begrijpen het niet.”

“Het is jammer,” verzucht Vettel, “omdat we erg goed hadden kunnen presteren in deze omstandigheden. De rondetijden waren geen verrassing, gezien hoe onze auto voelde. De auto was erg lastig te besturen, we gleden en hadden weinig grip achter. We moeten naar de data kijken omdat er duidelijk iets niet werkte.”

Ondanks de teleurstellende kwalificatie blijft Vettel optimistisch voor de race. “Het resultaat heeft ons op een achterstand gezet, maar we hebben vrijdag een goede pace laten zien en we kunnen terugkomen”, besluit de viervoudig wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images