Een oppermachtige kwalificatie voor de Grand Prix van Canada leverde Max Verstappen niet alleen de poleposition op maar ook een uitgelezen kans om de concurrentie in de persoon van Sergio Pérez en Charles Leclerc nog verder op afstand te zetten. De gridstraf van Leclerc en de lage klassering van Pérez zullen ook anderen hoop geven op misschien wel een podiumplaats.

Regen op zaterdag, het zorgt altijd voor een grid vol verrassingen en verhalen. Zo ook voor de Grand Prix van Canada, in Montreal staan vanavond 20.00 uur Nederlandse tijd de twee thuisrijders ver achterin. Nicholas Latifi werd op het Circuit Gilles Villeneuve niet geholpen door de natte omstandigheden, Lance Stroll is normaal gesproken niet bang voor wat spatjes water maar kon het gisteren niet bolwerken: P17 en P18 voor het tweetal.

Of rookie Guanyu Zhou die met zijn eerste Q3 zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas voor de tweede achtereenvolgende keer verslaat: zij staan 10e en 11e. George Russell die zelf de call maakte om het softs te wagen terwijl het nog nét te vroeg was: “Ik ben hier niet om voor de vijfde of zesde plek te settelen, dan moet je wat proberen.” Het is lang geleden dat Haas-baas Günther Steiner zover naar voren moet lopen voor zijn twee auto’s, Kevin Magnussen en Mick Schumacher (beste kwalificatie carrière) stuurden zich naar een knappe vijfde en zesde plek. Lewis Hamilton was als een kind zo gelukkig met de vierde plek na het stuiterdrama van de afgelopen dagen.

Guanyu Zhou versloeg zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas voor de tweede keer op rij. Foto: Getty Images)

Het mooiste verhaal staat echter op de eerste rij. Het heeft bijna tien jaar moeten duren maar Fernando Alonso staat weer eens op de eerste rij van de grid. Dat was op Hockenheim in 2012 voor het laatst. Van de huidige grid waren daar Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez bij. De toen 15-jarige Max Verstappen knokte dat weekend in Wackersdorf in de KF2 met onder meer Charles Leclerc. Het is een mooi moment voor het team maar Alonso beseft ook: “De punten worden niet op zaterdag verdeeld. Maar ik zou wel graag, al is maar voor één rondje, de race willen leiden. Dus het wordt Max Attack in bocht 1. Daarna mogen zij hun ding doen want ze zijn veel sneller”, lachte Alonso.

Geen cadeautjes

Dat pleziertje wordt hem niet gegund, als het aan Verstappen ligt. “Nee, eigenlijk niet! Je weet het nooit in die eerste ronde maar zij zijn over het algemeen in de race niet onze concurrentie”, vertelde hij na de kwalificatie tegen Nederlandse pers. De twee hebben ondanks hun grote leeftijdsverschil door de jaren heen een vriendschap opgebouwd. Vorig jaar was Alonso openlijk supporter van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. “We hebben veel respect voor elkaar, sinds ik in de sport ben aangekomen”, vertelt Verstappen. “Het is ook wel bijzonder om nu eens met hem op de eerste rij te staan. Ik keek vroeger als kleine jongen naar de F1 en zag hem zijn titels en al die races winnen. En hij is misschien een dagje ouder, zijn starts zijn wel echt goed dus ik moet klaar zijn.”

Foto: Getty Images

Als de concurrentie niet van Alonso en Alpine komt, van wie dan wel? “Het zat in de longruns vrijdag wel weer dichtbij elkaar met Ferrari. Ik verwacht dat zij met Carlos Sainz er bij zullen zitten.” Van Charles Leclerc heeft Verstappen in de openingsfase even geen last, de Monegask incasseert vandaag zijn eerste van mogelijk nog vele gridstraffen en start vanaf P19. Hij reed vrijdag een racesimulatie op softs en lijkt dus vooral grote stappen willen maken in de openingsfase. Hij heeft wel die andere Red Bull in de buurt, Sergio Pérez glibberde in Q2 van de baan en vindt zichzelf terug op de dertiende plaats in de klassering. “Ik heb een fout gemaakt en het team in de steek gelaten”, sprak de Mexicaan schuldbewust. “Ik had in bocht 10 al een lockup gehad dus dat was al een teken dat ik ze niet op temperatuur had. Ik zal vol in de aanval gaan en dan zien we waar we uitkomen.”

Met de schuiver van Pérez zag Verstappen na Leclerc dus die andere kampioensconcurrent ver naar achteren geworpen worden. En dus dient er weer een gouden kans aan om de concurrentie een flinke tik uit te delen. Pérez en Leclerc staan op respectievelijk 21 en 34 punten en kunnen dus bij een goed resultaat van Verstappen nog verder achter raken.

Normaal gesproken éénstopper onder aangenaam zonnetje

Pirelli-baas Mario Isola zag de teams op vrijdag veel experimenteren met de softs. “En er was weinig slijtage te waarnemen met die band, ook op een gladdere baan zoals die we voor de race ook zullen hebben door de neerslag. De harde banden hebben we niet veel in actie gezien, die zijn waarschijnlijk bewaard voor zondag.” De rubberbazen opteren voor een éénstopper met één kanttekening: “De pitstraat in Montreal levert het kleinste tijdverlies op. In en uit de pits kost je minder dan 20 seconden. Dit zou mogelijkheden kunnen geven, ook in geval van safety cars.”

De regen heeft gezorgd voor een groene baan, behalve de Formule 1 worden er geen andere wedstrijden gereden op zondag. Daarmee is de directe invloed van het weer dit weekend ook over. Voor de race is de voorspelling rechttoe-rechtaan, een zonnetje en zo’n 21 graden. En dat hebben die tienduizenden fans ook wel verdiend na de hoosbuien van vrijdag en de voortdurende buien op zaterdag.

De race begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via Viaplay F1TV en ons liveblog op Formule1.nl.

